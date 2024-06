Anche Ursula Von der Leyen vota per le elezioni europee: «Recati alle urne e usa il tuo voto, dimostriamo il potere della nostra democrazia. Rendiamo l'Europa, la nostra casa comune, più forte che mai», scrive in un post su X , dopo aver votato a Burgdorf, in Bassa Sassonia.

L'attuale presidente della Commissione Europea si candida per un secondo mandato, ma la strada verso la riconferma è ricca di ostacoli.