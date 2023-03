ANGUILLARA (PADOVA) - Scuole chiuse, serrande abbassate. La comunità di Anguillara è in lutto per la perdita di Valerio Buoso e del poliziotto Domenico Zorzino, inghiottiti dalle acque del fiume Gorzone. Zorzino, agente del Reparto prevenzione crimine del Veneto, lo scorso 3 marzo ha visto il suo compaesano inabissarsi con l’auto mentre passeggiava sull’argine. Senza pensarci due volte si è tuffato per salvarlo. E non sono più risaliti. Li hanno trovati il giorno dopo i vigili del fuoco, abbracciati.

Un abbraccio che oggi, 8 marzo, la comunità stringe attorno alle famiglie. E non solo. Per Domenico Zorzino sono stati celebrati funerali di Stato a cui hanno partecipato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il prefetto di Padova, Raffaele Grassi, il questore Antonio Sbordone e l’assessore Roberto Marcato ma non sono mancati nemmeno il sindaco di Padova e presidente della Provincia Sergio Giordani e la sindaca di Anguillara, Alessandra Buoso. Dopo la camera ardente il vescovo Claudio Cipolla ha officiato la messa. E anche i cuori più duri si sono sciolti quando ha preso la parola Tommaso, il figlio di Zorzino: «Tra me e te – ha detto il 17enne – bastava uno sguardo. Ti prometto che ce la metterò tutta per sorreggere la nostra famiglia. Ti voglio tanto bene e te ne vorrò sempre». Il feretro del poliziotto eroe è stato avvolto nel tricolore nel suo ultimo viaggio.