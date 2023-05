Sulle Dolomiti stagione estiva al via sotto la neve: ecco le funivie riaperte

Ski Area Carezza (BZ). L'ultima perturbazione ha portato forti nevicate in quota sulle Dolomiti. Una beffa per gli operatori turistici che sono impegnati a dare il via alla stagione estiva e che, in quella invernale, hanno dovuto fare i conti con la siccità. Oggi (sabato 13 maggio) sono stati riattivati i primi impianti: la funivia cabrio di Tires e la funicolare Resciesa a Ortisei in Val Gardena.

Servizio di Andrea Ciprian