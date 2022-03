Dall'Ucraina a Padova per curare il figlio malato, grazie all'aiuto di Team for Children: la storia di Oxana e Luka

PADOVA - Appena è scoppiata la guerra Oxana ha lasciato l'Ucraina per rifugiarsi in Polonia con Luka, 2 anni, malato di leucemia. Ha lasciato altri gli due figli con il marito. Ma in Polonia non le potevano garantire le cure adeguate, così un'amica che abita a Chioggia l'ha messa in contatto con l'associazione Team for Children. L'ambulanza ha viaggiato per due giorni per 2.600 chilometri per portare entrambi all'Azienda ospedaliera di Padova, sani e salvi.