TREVISO - Sveglia all’alba per Treviso, in tremila per la 5 alle 5. La corsa quest’anno ha registrato il record di presenze e i corridori di giallo fluo vestiti hanno invaso la città percorrendo 5,6 chilometri tra gli angoli più suggestivi del centro, dalle mura passando per Piazza dei Signori, la Pescheria e il Duomo. Alla fine la ricompensa, caffè e brioche offerte dagli alpini. (video di Lucia Russo)