Cordovado. Ex militare barricato in casa, la sindaca: «Mi aveva scritto una lettera, non ha mai chiesto aiuto»

«Sono state ore di grande tensione e preoccupazione - ha detto la sindaca Lucia Brunettin - Ho gestito direttamente l'evacuazione dei residenti, li ho sentiti più volte. Avevano molta paura, hanno pensato tutti al peggio». Sono 12 le persone evacuate riferisce Brunettin.

«Mi ha mandato una lettera poco dopo che sono diventata sindaco - racconta - L'ho accolto in comune e abbiamo parlato per un'ora e mezza. Mi ha molto colpito la sua intelligenza, mi ha detto che usciva di notte per scoprire i luoghi nascosti di Cordovado. Poi non abbiamo più avuto occasione di parlare». Al Comune non risulta sia mai arrivata alcuna richiesta di aiuto da parte dell'uomo.