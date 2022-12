Harpo e Ale, chi sono i due talent scout pordenonesi volati a Londra per la musica

PORDENONE - Talent scout, organizzatori di eventi e attenti conoscitori del panorama musicale britannico. Sono Harpo Scaini e Alessandro Sforza, due pordenonesi di 31 anni, volati a Londra per far conoscere al pubblico inglese giovani artisti emergenti. Insieme hanno dato vita a Citizen Live, il progetto di promozione musicale che partirà il prossimo marzo come parte integrante della piattaforma scozzese Citizen Ticket. Non è la prima volta che i due si cimentano in tale settore. Quattro anni fa un'esperienza simile li aveva portati ad attraversare lo stretto della Manica e anche in quell'occasione avevano raggiunto risultati soddisfacenti. Solo nell'ultimo anno oltre 200 concerti organizzati. Ma dalla prossima primavera sarà tutta un'altra storia, per meglio dire, un'altra musica.

Videointervista di Giulia Soligon