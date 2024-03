Chiara Ferragni riapre i commenti su IG ma finisce male: cosa è successo in pochi minuti

Sembra che nelle ultime ore la regina delle Influencers Chiara Ferragni abbia deciso di riaprire i commenti sui suoi social. Una decisione che nessuno si sarebbe aspettato. Soprattutto dopo la sua ospitata a Che Tempo Che Fa. Difatti, a maggior ragione dopo l'intervista da Fabio Fazio, l'influencers è stata aspramente criticata. Un tipo di azione che Chiara Ferragni ha voluto fare per far capire ai suoi followers di "essere cambiata". Almeno in apparenza. Alla fine, però, non le è andata così bene. Pare abbia ricevuto una valanga di critiche che, forse, la costringeranno a richiudere i commenti. Sembra anche che Fedez abbia fatto una sorta di dedica social a Chiara Ferragni. Forse per alleggerirla dal peso di questi ultimi avvenimenti? "Finisce sempre bene, altrimenti non è finita" le parole del rapper alla moglie. Staremo a vedere cosa succederà! Photo Credits: Kikapress



Leggi anche:-- Fedez, la dedica social è per Chiara Ferragni poi reagisce male all'inviato di Pomeriggio 5. Cosa è successo in diretta

© RIPRODUZIONE RISERVATA