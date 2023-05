Padova. Caro affitti, non si levano le tende davanti al Bo. Udu: «Vittorie importanti ma non basta»

PADOVA - Non leveranno le tende almeno fino a venerdì gli studenti che da una settimana sono accampati davanti al Bo per la protesta nazionale contro il carovita. Dal comune e dall'ateneo gli studenti hanno già ottenuto importanti risposte, in tema di trasporti e pianificazione di future residenze gestite dal Bo. Gli universitari di Udu accusano però la Regione e il Ministero di essere assenti in questa vicenda, per questo il presidio proseguirà almeno fino a venerdì quando la Ministra all'Università e alla Ricerca Anna Maria Berrnini con la rappresentanza regionale saranno prima a Verona, per l'inaugurazione dell'anno accademico e poi a Padova. (video di Marco Miazzo)