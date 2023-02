Padova. Luci, colori e tanta ironia: sono tornati a sfilare in Prato della Valle i carri di Carnevale. Ecco chi è il vincitore

PADOVA - Dopo tre anni di attesa ecco che tornano. Maestosi, luccicanti, ironici. Questo pomeriggio 12 febbraio, in Prato della Valle, hanno sfilato i carri di Carnevale. Dieci in tutto, accompagnati da centinaia di figuranti ballerini, dalle province di Padova e Vicenza. Era dal 2019 che non si vedevano: appena scoppiata la pandemia, infatti, è stato il primo grande evento padovano a saltare.

In Prato hanno richiamato più di 50 mila persone. Ognuno dei carri aveva un tema e sono molti coloro che si sono fatti ispirare dal cambiamento climatico. A vincere il premio Gallina padovana d'oro è stato il carro “Una tribù che balla” dell'associazione Regaliamo un sorriso di Grantorto che farà una donazione alla Città della Speranza. Ad essere raffigurati due guerrieri, un uomo e una donna, che proteggono coloro che amano con vigore.