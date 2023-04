Padova. Bonus di 100 euro a chi ha la media alta, il preside dell'istituto Scalcerle: «Uno stimolo a migliorare»

PADOVA - Nell'istituto superiore Scalcerle di Padova si è deciso di attribuire un bonus di 100 euro agli studenti con una media superiore al 9. Una iniziativa che ha scatenato molte polemiche.

«Ha dell'incredibile - ha detto il preside, Giuseppe Sozzo - Lo facevo già a Vicenza dove ho ricoperto la carica di dirigente scolastico per 9 anni. La scuola deve riconoscere a questi ragazzi i risultati che raggiungono, è uno stimolo per continuare a migliorarsi. Dico di più. È uno stimolo anche per gli altri, per chi non viene premiato ad impegnarsi ancora di più. Le reazioni degli studenti sono sempre state di allegria e di soddisfazione»