Padova. Attivisti per l'ambiente bloccano il traffico in zona universitaria scatenando la furia degli automobilisti

PADOVA - Tre attivisti di Ultima generazione hanno bloccato questa mattina, 12 aprile, il traffico tra via Trieste e via Ugo Bassi, in piena zona universitaria. Il blocco è durato al massimo un quarto d'ora, tanto è bastato a creare una lunga colonna su tutta via Trieste, molti gli automobilisti inferociti che hanno insultato gli attivisti, ma per spostarli e riprendere il traffico è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine. La campagna portata avanti dagli attivisti, "Non paghiamo il fossile", pretende l'immediata interruzione di sussidi pubblici a tutti i combustibili fossili. La scelta della zona universitaria è stata fatta nella speranza di intercettare più consenso possibile dalla comunità studentesca, ma non c'è stato alcun sostegno agli attivisti da parte degli universitari. (video di Marco Miazzo)