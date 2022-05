La carenza di vitamina D non è una condizione da sottovalutare. C’è da dire che molte persone non sanno nemmeno di avere tale carenza, il corpo però ci manda dei segnali che potrebbero farci intuire il problema. Uno di questi è la pelle secca. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

