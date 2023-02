È la regione più longeva d'Italia: il segreto è nascosto nella terra. Non si tratta della Sardegna

La regione delle Marche è quella più longeva in Italia ed è una delle più longeve al mondo. Ma qual è il segreto di questa longevità? Ci sono diverse ragioni per questo dato, tra cui l'agricoltura di qualità praticata con passione dai contadini locali, il paesaggio collinare, il mare con il pesce fresco e l'artigianato praticato da molte piccole imprese invece che da poche grandi industrie. Tutto ciò contribuisce a una qualità della vita migliore che fa delle Marche sono una delle regioni più longeve e belle d'Italia, non solo per ciò che offre ai suoi residenti, ma anche per il suo patrimonio culturale e artistico. Photo Credits: Shutterstock; music: “OnceAgain” from Bensound.com

