Perdere peso camminando con il cane, arriva il dog fitness training. Ecco come farlo

Prendersi cura di un cane può diventare una routine di benessere anche per i proprietari del quattro zampe. Secondo il Journal of Physical Activity and Health chi vive con "fido" è più propenso ad essere costante negli allenamenti e a mantenere la forma ideale. Ed è già boom per il Dog Fitness Training, il workout all’aperto in compagnia dei pet che si basa su sessioni di passeggiata veloce, oppure di jogging, abbinate a semplici esercizi di stretching a corpo libero.

a cura di Maria Serena Patriarca

