Influenza di Natale, il nuovo virus che "sembra Covid" ma non lo è: i sintomi

Un nuovo virus si sta diffondendo molto velocemente nel Regno Unito. I sintomi appaiono simili a quelli del Covid-19: tosse, raffreddore e mal di testa. Molte persone, allarmate dallo stato febbrile, hanno fatto il classico tampone per capire se si trattasse di Covid e hanno così scoperto che il virus da cui sono state colpite è un'altra influenza stagionale, molto persistente e con malanni sparsi per tutto il corpo.

"Sembra Covid ma non lo è" è la frase più utilizzata dai soggetti interessati per descrivere il virus natalizio. Gli esperti hanno chiarito che "per la maggior parte delle persone i sintomi miglioreranno senza trattamento o con medicinali disponibili presso le farmacie locali, senza bisogno di consultare un medico di base". Tuttavia i contagi potrebbero compromettere i festeggiamenti del periodo: cenoni e feste numerose potrebbero anche essere ulteriore condizione per diffondere maggiormente il virus.

