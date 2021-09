Dieta Dash, così perdi peso e combatti l’ipertensione: ecco come funziona

Dieta DASH? No, non è un regime alimentare nel quale vi viene chiesto di ingerire del detersivo, ma una moda americana che ormai spopola anche da noi. Pare sia piuttosto efficace per dimagrire e per prevenire e curare l’ipertensione. Per non sapere né leggere né scrivere è sempre meglio affidarsi ad uno specialista e capire se è il tipo di dieta che fa per voi. Nel frattempo, però, non possiamo esimerci dal parlarvene, e quindi ecco quel che c’è da sapere. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

APPROFONDIMENTI ALIMENTAZIONE Dieta dell'autunno: come perdere fino a 8 kg in 30 giorni BENESSERE FITNESS Ecco 4 trucchi per allenarsi senza fatica, secondo la scienza ALIMENTAZIONE Dieta per capelli sani e forti: mangia questi cibi per combattere la...



Leggi anche: >> ANCHE I LUPINI FANNO BENE ALLA PRESSIONE, MA OCCHIO A QUESTE CONTROINDICAZIONI: IN POCHI LE CONOSCONO