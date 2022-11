Dieta, il cioccolato fondente fa perdere peso e brucia i grassi (ma solo se mangiato a colazione)

Che il cioccolato sia molto benefico per il nostro organismo è cosa ampiamente risaputa, tuttavia non facciamo male a ricordarlo, soprattutto in vista dell’arrivo della festa più importante – e gastronomicamente ricca – dell’anno. Una serie di ricerche hanno dimostrato in sostanza che il cioccolato incentiverebbe la perdita di peso e di adipe se assunto nelle prime ore della giornata, ovvero durante la colazione. Si badi bene che il cioccolato che esaltano gli scienziati è quello di buonissima qualità con una percentuale di cacao molto alta e non i prodotti che spesso troviamo al supermercato a prezzi stracciati con basse concentrazioni di uno degli alimenti più antichi e più benefici a nostra disposizione. Liz Moskow, esperta di tendenze alimentari, ha dichiarato – oramai qualche anno fa – che mangiare un pezzo di torta di cioccolato fondente a colazione risveglierebbe il metabolismo e farebbe dimagrire. Foto: Shutterstock - Music: "Moose" from Bensound.com