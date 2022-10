Acido folico, ecco perchè dovremmo prenderlo tutti: il nuovo incredibile effetto sul cervello

Che cosa lega l‘acido folico e il suicidio? Assumendo questa sostanza diminuisce il rischio di suicidarsi. Lo dice uno studio pubblicato su JAMA Psychiatry. I pazienti che hanno ricevuto prescrizioni per l’acido folico, noto anche come vitamina B9, hanno infatti sperimentato una riduzione del 44% degli eventi suicidi. Si spera dunque che questi risultati incoraggino il miglioramento degli sforzi di prevenzione del suicidio. Uno studio precedente, come riporta Greenme.it, cercava le relazioni tra il rischio di tentare il suicidio e 922 diversi farmaci prescritti. Quindi la ricerca ha esaminato ogni farmaco per le associazioni con aumenti e diminuzioni dei tentativi di togliersi la vita. A sorpresa, l’acido folico si associava a un rischio ridotto di suicidio. In un primo momento i dati hanno evidenziato che le donne incinte hanno un basso tasso di suicidi. Indovinate un po’: durante la gestazione si assume questa vitamina.

