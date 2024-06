PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA) - Prelevavano materiale, tra cui ci sarebbe anche l'amianto, che poi mescolavano ai rifiuti da far bruciare all'inceneritore di Padova. Due dipendenti di Etra sono stati fermati dai carabinieri questa mattina, 7 giugno, alle prime luci dell'alba a Piazzola sul Brenta, mentre erano a bordo di un mezzo aziendale.

A quanto è emerso dalle indagini i due dipendenti di Etra (estranea ai fatti) avrebbero più volte deviato dal percorso previsto per la raccolta dei rifiuti con il mezzo aziendale per andare a prelevare materiale dismesso di diversa natura presso tre aziende dell'Alta padovana. Una volta presi i rifiuti, li mescolavano agli altri e li portavano all'inceneritore di Padova, senza comunicarlo al personale della struttura. In cambio, le aziende pagavano i due lavoratori di Etra.