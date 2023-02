PADOVA - In un mondo digitale in costante evoluzione i protagonisti del web come gli influencer e youtuber sono riusciti a trasformare i social in fonte di guadagno, avviando collaborazioni lavorative con famosi marchi. L’avvocata padovana Alberta Antonucci da anni fornisce assistenza e consulenza legale alle imprese e ai privati per le attività sul web e il digital marketing.