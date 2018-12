Ciao ciao furbetti della ztl: ecco le antenne che controllano le auto in entrata... e anche in uscita

di Roberto Cervellin

VICENZA - Occhio al. E all. All'interno delladi Vicenza non si potrà restare oltre l'orario consentito. I. Entrare in centro storico con l'auto e fermarsi troppo a lungo senza autorizzazione,. Lee che monitorano gli accessi saranno dotate diin grado di. I trasgressori rischieranno il. La sanzione tuttavia scatterà dopo aver consumato i “bonus”, cioè iconcessi dal Comune. In altre parole, se per 5 volte verrà accertato l'utilizzo scorretto del pass, questo verrà tolto. «Ogni permesso avrà un- spiega l'assessore alle infrastrutture- Questo ci permetterà di concedere contrassegni per piccole esigenze, come ad esempio per i nonni che devono andare a prendere i nipoti a scuola».