«Voglio un figlio maschio». Tunisino a processo per violenze sulla moglie italiana

VICENZA - «Voglio un figlio maschio dopo due femmine»: con questa pretesa un tunisino di 37 anni avrebbela moglie, italiana di Vicenza. Sulla coppia ilha chiuso le indagini che riguardano A.B. tunisino. L'uomo deve rispondere di pesanti accuse:avrebbe maltrattato la moglie, picchiandola anche davanti alle due figlie avute da lei, che ora hanno 6 e 3 anni.La donna veniva insultata, controllata nel modo di vestire, nelle uscite da casa e nelle frequentazioni delle amicizie. Le violenze sarebbero iniziate nel 2011, quando la donna era incinta della prima figlia - alcune sono anche certificate dadel pronto soccorso - e sarebbero proseguite fino allo scorso marzo. Alla richiesta della donna lo scorso settembre di separazione A.B. avrebbe reagito intensificando la sua aggressività: avrebbe obbligato la moglie non consenziente a. «Voglio un figlio maschio» avrebbe detto l’uomo. Nel corso delle indagini la donna avrebbe detto di avere sopportato i soprusi perché non aveva la possibilità di uscire di casa e mantenersi. Il tunisino, che nega le accuse, potrà difendersi in tribunale.