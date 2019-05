Traditi dal vizio del gioco alle slot, espulsi due clandestini

di Vittorino Bernardi

THIENE - Il vizio del gioco nelle sale slot è costato caro (espulsione dall'Italia) a due clandestini africani. Un nigeriano di 51 anni, ricercato da anni in Italia, nelle ultime ore è stato accompagnato dagli agenti della polizia locale Nordest Vicentino a Bari, al centro di permanenza per l’espulsione e il rientro in Patria. Sull’africano da 9 anni gravava un provvedimento di espulsione disposto dal questore di Padova. Disposizione mai attuata, perché abilmente l’uomo è riuscito a rendersi irreperibile. Fino a venerdì 17 maggio quando è stato identificato e fermato dagli agenti del comandante Giovanni Scarpellini all’interno di una sala slot di Thiene, impegnato a giocare. Nella stessa serata gli agenti hanno identificato un 30enne del Ghana, nei cui confronti è stata avviata la procedura di espulsione perché irregolare.