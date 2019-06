Malore nella notte stronca Vittorino Bernardi, corrispondente del Gazzettino Il sindaco: Perdo un grande amico

di Redazione Online

SCHIO (Vicenza) - Lutto al: è morto nella notte, lo storico corrispondente di Schio del nostro giornale: aveva 59 anni. Giornalista pubblicista dal 1994 viveva a Schio in via Colombara. Un improvviso malore lo ha stroncato nella notte.Grande appassionato di sport e di basket, seguiva quotidianamente le gesta del Famila .«Una persona attenta alle notizie che la città offriva, riportate sempre senza sbavature. Perdiamo un commentatore onesto ed una brava persona», ha commentato il sindacoche vedeva Vittorino Bernardi sempre in prima fila tra la stampa alle sedute di consiglio comunale.Alla sorella e alla famiglia di Vittorino le condoglianze di tutto il Gazzettino.