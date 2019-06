Violento frontale tra due auto con due feriti sulla Provinciale 350

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARSIERO - Una probabile mancata precedenza lungo via Cartiera di Mezzo (Provinciale 350) pare sia all’origine dell’incidente tra due auto, con un bilancio di due feriti, accaduto attorno alle 15 di oggi all’altezza della Forgerossi. Per la violenza dell’impatto un dei due mezzi è uscito dalla sede stradale. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri e della polizia locale. La 54enne G.M.V. ha impattato contro l’auto condotta dal 71enne D.B.L., ricoverato all’ospedale di Santorso con una prognosi di 7 giorni. Per la donna, apparsa al momento dei soccorsi del Suem più grave è intervenuto l’elisoccorso per un ricovero a Verona, ma i medici all’ultimo hanno giudicato sufficiente il ricovero all’ospedale di Santorso, perché non in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigiloi del fuoco che in un paio di ore hanno messo in sicurezza i due mezzi incidentati.