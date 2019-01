Violenta rissa tra quattro stranieri all’esterno di un bar: due denunciati

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - Furiosa aggressione di due soggetti contro altri due nella notte tra il 24 e 25 gennaio all’esterno del. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di via Maraschin, avvisati di una rissa in corso. All’arrivo della pattuglia i due aggressori si sono, mentre sono rimasti con evidenti lesioni al volto M.I. serbo di 44 anni e F.R. macedone di 42. I due fuggitivi, inseguiti sono statidai carabinieri: E.F.M. marocchino di 26 anni e C.A. serbo di 22, entrambi pregiudicati e noti alle forze dell’ordine. Le due vittime si sono recate al Pronto soccorso di Santorso dove sono state medicate e dimesse con prognosi di 25 giorni per M.I. e di 15 per F.R.. Con l’acquisizioni dei filmati delle telecamere esterne al bar e le testimonianze di chi era all’interno, i carabinieri hanno delineato un quadro chiaro della ferocia con cui i due aguzzini si sono accaniti sulle vittime, percuotendone ripetutamente unamentre si trovava a terra. Violenza interrotta proprio dall’arrivo dei militari. Al termine delle attività d’indagine E.F.M. e C.A. sono statiper concorso in lesioni personali.