Violenta la figlia dai 5 ai 18 anni. Il padre finisce in carcere a 60 anni

VICENZA - La Corte d'Appello di Venezia ha confermato laa carico di un padre di 60 anni, giudicato colpevole dicommessi dal 2000 al 2013 sullache oggi ha 23 anni e che all'inizio dell'incubo ne aveva appena cinque. In settimana l’uomo che risiede in centro città, con moglie e figlia, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile e condotto al carcere San Pio X.Si è conclusa così una terribile storia di degrado e violenza familiare, vittima la bambina di 5 anni violentata fino all’età di 18, quando si recò in questura a raccontare la sua truce storia in famiglia. L’avvocato dell’uomo dopo la condanna in primo grado a 5 anni e 8 mesi aveva chiesto le attenuanti per far decadere la pluriaggravate al suo cliente. Richiesta rigettata nel marzo 2017 con i giudici che hanno confermato la condanna.Allontanato con un provvedimento dalla casa familiare, l’uomo nel frattempo era tornato adperché l’ordinanza non era stata rinnovata e la moglie pare abbia perdonato il marito, ora è in carcere per la sentenza della Corte d'Appello. L'indagine non è stata archiviata: la procura sta indagando la mamma della vittima per. La ragazza si sarebbe confidata con la donna rivelando gli abusi per sentirsi rispondere di restare zitta perché il papà avrebbe perso il lavoro.