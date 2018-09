Viola il foglio di via: beccato, 33 enne aggredisce gli agenti in questura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Nei controlli effettuati ieri pomeriggio dalle forze polizia nel contrasto alla criminalità comune e allo spaccio tra Campo Marzo e parco Fornaci è incappato il bassanese di, noto tossico con precedenti per furti e gravato dada Vicenza. Non poteva trovarsi in città l’uomo e così è stato accompagnato in questura, dove ha dato in escandescenze e ha, inevitabile l’arresto: rilasciato ha ricevuto un secondo foglio di via dalla città per la durata di 2 anni. Sempre ieri si è conclusa la permanenza a Vicenza del 25enne, irregolare e senza fissa dimora, con precedenti per lesioni personali, danneggiamenti, furti, rapina aggravata, minacce ed estorsione. L’africano, gravato da un provvedimento di, è stato accompagnato al CPR di Bari per il rimpatrio. Un richiedente asilo nigeriano di 28 anni e un gambiano di 21 con permesso di soggiorno per motivi umanitari sono stati segnalati per possesso di modiche quantità di stupefacente.