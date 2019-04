Denunciato spacciatore con droga e perfino una balestra in auto

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VILLAVERLA - Fermato alle 22.30 di mercoledì 24 aprile lungo via Roma da una pattuglia della polizia locale Nordest Vicentino, impegnata in un posto di controllo stradale, un 35enne originario di Vicenza è stato trovato in possesso di una balestra ed è finito nei guai con la giustizia. All’alt degli agenti il conducente dell'auto ha palesato preoccupazione e nervosismo: così è stato informato che avrebbero proceduto a una perquisizione, anche con l’ausilio dell’unità cinofila. All’invito di consegnare spontaneamente sostanze stupefacenti o altro il 35enne ha estratto dal vano accendisigari due involucri di cocaina, un bilancino dal vano portaoggetti del cruscotto, un coltello e un cutter dalla tasca della portiera lato guida e tre involucri di eroina da sotto il sedile posteriore. Nella perquisizione del portabagagli gli agenti hanno rinvenuto una balestra lunga 83 centimetri, perfettamente funzionante ma priva di dardi. L’arma è stata sequestrata, come l’eroina per circa 5 grammi e la cocaina per circa 2. Il 35enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio con l'aggravante specifica del possesso di armi.