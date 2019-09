Giovane cade dalla finestra di casa e rpecipita per 5 metri: è gravissima

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VILLAGA - Sonodi unache all'alba di oggi, giovedì 19 settembre, sarebbedella sua casa, un appartamento al secondo piano di una palazzina che si trova in via Fra' Matteo a, comune dell'area dei colli Berici.Non si conosce ancora la dinamica delsulla quale le forze dell'ordine per ora mantengono il più stretto riserbo: secondo quanto si apprende il terribile volo è avvenuto da un'altezza di almeno 5 metri. Dopo l'allarme lanciato da altri condomini sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem 118, i cui sanitari hanno prestato le prime cure alle donne, che è stata intubata e poi trasportata all'ospedale di Vicenza, dove è stata subito dirottata nel reparto di rianimazione.Sul posto per i rilievi i carabinieri.