Entra nel bar con il piede di porco e tenta di scassinare un videopoker

BARBARANO MOSSANO - Il titolare deldi piazza Roma a Barbarano ha sventato il furto del denaro contenuto in un videopoker. Nel tardo pomeriggio di mercoledì, Santo Stefano, un giovane è entrato nel bar e si è diretto nell’angolo dei videopoker, da solo in quel momento ha estratto une ha tentato di. Il titolare ha chiamato il 112 e sul posto sono giunte due pattuglie dalle stazioni di Campiglia e Sossano in tempoper accertare i fatti, sequestrare il piede di porco e denunciare per l’ipotesi di reato ditentato furto aggravato E.A. di 27 anni, cittadino albanese residente ad Agugliaro. Le indagini proseguono per verificare se l’indagato si è reso responsabile, in passato, di analoghi comportamenti. (v.b.)