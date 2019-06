Vicenza Pride, migliaia di persone al corteo arcobaleno in centro storico

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA -- 7 mila secondo gli organizzatori, circa la metà secondo la stima della Questura - hanno partecipato oggi pomeriggio al, con il lungo corteo arcobaleno che si è snodato lungo le vie del centro storico città, con partenza e arrivo da. Una parata pacifica nella quale non si è registrato nessun problema di ordine pubblico (come invece si temeva alla vigilia) anche per la presenza di oltre un centinaio di poliziotti e di altri rappresentanti delle forze dell'ordine, che hanno controllato la situazione da distante senza mai dover intervenire.La, scattata attorno alle 16.30, ha visto in testa le famiglie, anche con giovani e bambini piccoli, è partita da viale Dalmazia per poi transitare in viale Roma, corso Palladio, piazza Matteotti, contra' Cabianca, ponte San Paolo, contra' Santi Apostoli, ponte Furo e infine viale Dalmazia, per tornare al punto di partenza, dove la festa, che conclude una "tre giorni" iniziata venerdì, proseguirà sino alla tarda serata a Campo Marzo, dove l'altro giorno era stato inaugurato, di fronte alla stazione ferroviaria, il