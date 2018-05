Nessuna busta depositata in tribunale: deserta anche la seconda asta

di Luca Pozza

VICENZA - Quella di oggi era stata definitiva unaoggi per il futuro delE invece tutto è rimasto come prima visto che al tribunale di Borgo Berga (la scadenza era per le ore 12) non sono state depositate offerte in busta chiusa per l'acquisizione del club, fallito dallo scorso mese di gennaio e in mano al curatore fallimentare Nerio De Bortoli. A dare la notizia ai giornalisti è stato quest'ultimo, uscendo da una delle aule del palazzo di giustizia. La, prevista per domani, andrà dunque deserta, esattamente come era successo due settimane fa.Per l'eventuale seconda asta non era stato previsto nessun ribasso, quindi si partiva dalla stessa una base 1 milione e 470 mila euro. Ora c'è da capire se ilconvocherà una terza asta e se questo avverrà dopo i play-out salvezza, che il Vicenza disputerà contro il Teramo nei due sabato del 19 e del 26 maggio, quando si capirà se il Vicenza sarà rimasto in serie C o retrocesso in D.Sempre oggidovrebbe dare il "via libera" (atto necessario vista la situazione di curatela fallimentare) per il ritorno in panchina di Nicola Zanini al posto di Franco Lerda.