Tre riconferme e nomi nuovi: ecco chi sono i 9 sindaci eletti

di Luca Pozza

VICENZA - Oltre che nel capoluogo Vicenza, oggi si è votato in altri nove comuni della provincia berica, dove nelle prossime ore verrà sicuramente eletto il nuovo sindaco. Nessuno dei centri, ossia Barbarano-Mossano (comune nato dalla fusione e per la prima volta al voto), Bolzano Vicentino, Castelgomberto, Chiampo, Enego, Marostica, Recoaro, Rossano Veneto e Quinto Vicentino supera i 15 mila abitanti, quindi non sono previsti ballottaggi.E' stato Rossano Veneto il primo comune ad ufficializzare il risultato finale, che ha visto vincitrice il sindaco uscente(Rossano 2023) con il 70% delle preferenze, davanti a Paola Ganassin (Lega-Liga Veneta) con il 15.92% e Gilberto Trevisan (Progetto Rossano) con il 14,07%. Conferma anche per altri due sindaco uscenti: a Chiampo è stato rieletto(Nuova Chiampo), che ha ottenuto un nettissimo 89.8% con l'altro candidato, Mariano Vantin (Lega/Liga Veneta) ha ottenuto il 10.2% e a Quinto Vicentino con la conferma di(ViviAmo Quinto Insieme) con il 56,46% che si è imposto su Andrea Miazzolo (Un futuro per Quinto) con il 43,54%.Ecco gli altri sindaci eletti: a Marostica è prevalso il 28enne(Lega/Liga Veneta - Vivere Marostica), a Barbarano-Mossano la preferenza dei cittadini è andata a(Impegno Comune), a Recoaro Terme il nuovo sindaco è(Uniti per Recoaro Davide Branco sindaco), mentre ad Enego è stato eletto(Un futuro per Enego). Infine a Bolzano Vicentino il nuovo primo cittadino è(Bolzano per tutti Lisiera Ospedaletto), mentre a Castelgomberto la corsa a sindaco ha visto prevalere(Lista civica per Castelgomberto).Intanto ecco i dati ufficiali sull'affluenza: ad Enego, si è recato al voto il 33,56% della popolazione, ma nel piccolo paese dell'Altopiano di Asiago è alta la presenza di residenti che lavorano fuori dal Vicentino. Questi i dati definitivi degli altri comuni relativi all'affluenza: Castelgomberto 58,04%, Recoaro Terme 55,34%, Bolzano Vicentino 58,58%, Marostica 53,68%, Quinto Vicentino 60,38%, Rossano Veneto 58,81%, Barbarano-Mossano 54,52%, Chiampo 61,15%.