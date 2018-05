Tamponamento tra mezzi pesanti in A4: forti disagi e code di 7 km

di Luca Pozza

VICENZA - Forti disagi questa mattina per gli automobilisti che percorrono l. Attorno alle 9 si è verificato un incidente, tra i, in direzione Milano, nel territorio di Altavilla Vicentina, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti, che viaggiavano nella corsia di marcia lenta.In poco tempo si sono formati, che al momento permangono, anche se la situazione sta lentamente tornando alla normalità. Nel sinistro non si sono registrati feriti: solo uno dei due autisti è rimasto leggermente contuso, ma ha rifiutato il ricovero in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco e le pattuglie della polizia stradale.Sempre nella zona dove si è verificato l'incidente, poco dopo un altro mezzo pesante si è fermato per un guasto meccanico, creando ulteriori intoppi alla circolazione.