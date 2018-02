Incidente in A4 tra mezzi pesanti: le code hanno raggiunto i 7 km

di Luca Pozza

VICENZA - Forti disagi nel primo pomeriggio di oggi lungo il, a causa di un tamponamento tra mezzi pesanti, verificatosi, tra i caselli di Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia, all'altezza delle gallerie dei colli Berici. Dai primi accertamenti nell'incidente nessun automobilista è rimasto ferito: si registrano solo alcuni contusi che però hanno rifiutato il ricovero in ospedale. Sul posto, oltre alle pattuglie della Polstrada, anche due mezzi dei vigili del fuoco e il personale ausiliario della Serenissima.Pesanti i disagi al traffico, contra i caselli diPer questo motivo proprio il casello di Montecchio è stato chiuso al traffico, per quanto riguarda i mezzi diretti a Venezia e riaperto dopo circa un'ora e mezzo. A metà pomeriggio la coda era sparita, anche se in tutto il tratto vicentino della A4 il traffico risultava particolarmente intenso.