Accoltellamento nell'edificio degradato: uomo ferito, aggressore fugge

di Luca Pozza

VICENZA - Resta alta la tensione nella "" di via Frescobaldi a Vicenza, l'edificio fatiscente nella zona ovest della città, mèta di sbandati (quasi tutti dell'Est Europa e per buona parte romeni) e prostitute, più volte oggetto di sgomberi e blitz da parte delle forze dell'ordine. Oggi pomeriggio, poco dopo le 15, si è verificata unache è degenerata, sino a quando è spuntato fuori un coltello, con il quale un uomo è stato ferito in maniera grave alla spalla da una coltellata.Immediato l'allarme allelanciato da residenti e automobilisti di passaggio. Sul posto è giunta un'ambulanza del Suem 118 (che ha poi trasportato il ferito all'ospedale San Bortolo) ma anche pattuglie di polizia locale, polizia di Stato e carabinieri. Secondo quanto emerso l'uomo, resosi protagonista dell'aggressione, sarebbe scappato a piedi e ora è ricercato da poliziotti e militari.Solamente ieri il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, assieme ai vigili e a un rappresentante della società proprietaria dello stabile, era giunto sul posto per un sopralluogo, al termine del quale è stato deciso di emettere un'ordinanza "di messa in sicurezza dei luoghi"