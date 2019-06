Sagra del paese: tagliate da vandali le gomme delle auto dei volontari

di Vittorino Bernardi

ZUGLIANO -13 giugno in paese in occasione della conclusione dei festeggiamenti patronali. Mani ignote a festa in corso hannodi alcuni volontari impegnati negli stand. I vandali sapevano chi colpire. Gli organizzatori hanno denunciato pubblicamente il fatto rivolgendosi ai colpevoli. «Gomme delle auto tagliate ai volontari che hanno lavorato per questa festa! Volontari che magari vi hanno dato una birra, o un panino! A questi volontari che hanno lavorato duramente per il proprio paese, magari anche per il vostro! Sono state serate con il botto e non sarà la vostra azione a farci togliere il sorriso dalla faccia! Abbiamo dato il massimo, tutti quanti, nessuno escluso e se questo doveva essere il vostro Grazie sappiate che non lo abbiamo capito, sappiate che se anche le gomme le dovremo sostituire abbiamo qualche riserva sul fatto che possiate sostituire la vostra faccia, o migliorare la vostra intelligenza! Al 2020, speriamo con meno cattiveria!». Non è meno duro nel giudizio il sindaco Sandro Maculan, che rivolge un invito. «Questo non è solo teppismo, sempre da condannare. C'è l'aggravante di aver preso di mira persone che hanno dato gratuitamente tempo ed energie in modo prezioso per la comunità. Ho il voltastomaco di fronte a tali azioni. Se qualcuno ha visto o sentito qualcosa parli».