Nuovo raid dei topi d'auto in viale Rumor su 12 vetture: furti e finestrini infranti

di Luca Pozza

VICENZA - Ancora un raid - il- in viale Rumor, nell'area compresa tra Parco Querini e il centro storico di Vicenza. Sono almeno una dozzina - ma il numero potrebbe salire visto che non tutti si sono presentati a denunciare il furto - le auto danneggiate che erano parcheggiate ai lati della strada: i fatti risalgono alla serata di venerdì, in concomitanza con l'apertura della "Notte bianca" e la scorsa notte. Vandali hanno mandato indelle vetture, per poi prelevare quanto hanno trovato all'interno dei mezzi: per loro bottino magro ma danni ingenti per i proprietari.Nelle scorse settimane, dopo uno dei precedenti raid in viale Rumor, il, allarmato della situazione, aveva scritto al questore chiedendo l'intensificazione dei controlli notturni da parte della Polizia di Stato, mentre nel contempo erano aumentati i controlli della polizia locale. Lo stesso primo cittadino ha inoltre già avviato un'immediata verifica tecnica sulla possibilità di potenziare l'illuminazione notturna e la videosorveglianza di viale Rumor e delle arterie circostanti.