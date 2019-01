Il Vicenza affronta la rivelazione Valbrenta

di Roberto Lazzarato

VALBRENTA. Il, alla ripresa dell’attività agonistica dopo la pausa natalizia, incontrerà sabato 12 la, la matricola, nello stadio comunale di San Nazario, alle porte di Bassano del Grappa. Un incontro in vista della ripresa del campionato per il Vicenza del presidente Rosso, ma anche un riconoscimento verso la formazione del Canal di Brenta,che, pur con un bacino anagrafico molto ridotto, dispone di un, schierando ben. Un avvenimento che richiamerà nel Canal di Brenta numerosissimi sostenitori di entrami i team vicentini.La Football Valbrenta al giro di boa di metà stagione ha collezionato un bottino di 26 punti e si trova aldel Girone A del campionato di Eccellenza Veneto. Partita con l’obiettivo di una salvezza tranquilla, si trova a ridosso del podio e senza alcuni peccati d’inesperienza (si è fatta rimontare, per esempio, dopo essere passata in vantaggio, dal Caldiero e Vigasio che occupano il secondo posto), potrebbe addirittura trovarsi in posizioni ancora più sorprendenti.Unfrutto del gran lavoro di un gruppo di ragazzi straordinari e di un team tecnico di assoluto spessore guidato da, valligiano, ex giocatore professionista, che aveva iniziato la carriera di giocatore proprio nel San Marco Valstagna, per poi approdare in prima squadra nell'. Il girone di ritorno è cominciato nel migliore dei modi con una importante vittoria in caso del Borgoricco. «Adesso - assicura lo staff del team del presidente- ce la giocheremo con tutti domenica dopo domenica, con l’obiettivo di replicare tutto ciò di importante che abbiamo costruito in questo difficile ma proficuo girone di andata.» L’incontro con il Vicenza sabato 12, alle 14.30.