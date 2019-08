Alla guida ubriaco e drogato, ferisce anche un agente: albanese nei guai

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Alla guida in, senza patente in quanto sospesa nel 2006 per mancanza dei requisiti, ha danneggiato con l'auto il cancello di un'abitazione, aggredendo, poco dopo, il proprietario che gli chiedeva spiegazioni e uno degli agenti di polizia locale intervenuti sul posto.Protagonista dei fatti, accaduti ieri mattina, lunedì 26 agosto, a Vicenza, unK.A., residente in città. Raggiunto dagli agenti della polizia locale dopo l'incidente, l'uomo li ha minacciati con una bottiglia e ha, quindi, tentato di fuggire, ma è caduto dopo pochi passi. Sedato con lo spray al peperoncino per aver reagito violentemente, ha cercato di liberarsi dalla presa degli agenti, ferendone uno di loro che ha riportatoUna volta ammanettato, l'uomo è stato accompagnato, con l'ausilio di una pattuglia della Questura, giunta sul posto come rinforzo, all'interno del comando di contra' Soccorso Soccorsetto per gli accertamenti di rito.Considerato lo stato di agitazione che non cessava, oltre che alcune lievi ferite dovute alla caduta, il 36enne è stato, quindi, accompagnato al pronto soccorso dove è stato sedato, medicato e ricoverato in osservazione. L'uomo è stato denunciato per guida in stato di alterazione psico fisica ed ebbrezza alcolica, guida senza patente perché revocata e violenza e resistenza a pubblico ufficiale.Nelle ore successive ilha voluto contattare personalmente l'agente di polizia locale rimasto coinvolto per fargli sentire tutta la sua vicinanza e per ringraziarlo a nome della città per essere intervenuto con coraggio assieme al suo compagno di pattuglia. «A Vicenza – ha commentato Rucco - ci sono persone che parlano a vanvera criticando tutto e tutti ma, fortunatamente, ce ne sono altre che ogni giorno rischiano di persona per garantire la sicurezza dei cittadini. Io sto da questa parte, sto con chi lavora quotidianamente per rendere Vicenza più sicura».