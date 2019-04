Torna a casa e trova il marito 52enne morto impiccato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VELO D’ASTICO - Tragedia immensa in paese poco dopo le 13 di ieri Venerdì Santo, quando una signora, con un cappio al collo. Colto dal “mal di vivere”, conosciuto nella vallata dell’Astico come gran lavoratore e persona solare, il 52enne si è tolto la vita impiccandosi, al momento senza lasciare uno scritto per “spiegare” l’estremo gesto a moglie e figlio. La donna, disperata, ha chiamato il 118, ma i sanitari del Suem di Santorso giunti sul posto hanno potuto soltanto certificare il decesso. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Schio per i rilievi di legge e chiedere la rimozione della salma e il trasferimento all’obitorio dell’ospedale Alto Vicentino.Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:Telefono Amico 199.284.284Telefono Azzurro 1.96.96Progetto InOltre 800.334.343De Leo Fund 800.168.768