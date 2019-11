Dramma sui binari della ferrovia: pensionato inciampa, ucciso dal treno

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAVAZZALE DI MONTICELLO CONTE OTTO -(mercoledì 13 novembre) sui binari dellaUn pensionato di 80 anni, Galdino Gaspari, residente nel capoluogo berico, è morto dopo essere stato investito da un treno in transito ai confini tra il comune di Monticello Conte Otto, in località Cavazzale, dove è è avvenuto il fatto e la stazione di Anconetta. Sul luogo della tragedia, in via Camaldonesi, gli agenti della Polfer che hanno svolto le indagini.Dai primi sopralluoghi non si tratterebbe di un suicidio ma di un: l'uomo, che possedeva un terreno di proprietà proprio a fianco della ferrovia, avrebbe attraversato i binari per andare a prendere degli attrezzi da lavoro, ma è, per poi essere investito da una motrice in transito, che lo stesso non avrebbe sentito arrivare. Vani tutti i tentativi del macchinista di frenare.Per consentire i soccorsi e le indagini dei poliziotti il traffico ferroviario è rimasto sospeso per quasi due ore e in questo periodo Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con bus tra Cavazzale e la stazione centrale di Vicenza. Alle fine due convogli sono stati cancellati e altri sono stati parzialmente cancellati. I treni in viaggio hanno accumulato ritardi sino a 70'.