Arrestato grossista della "droga": in auto aveva oltre 1 kg di hashish

di Luca Pozza

VICENZA - Importanteche ieri ha arrestato aun cittadino marocchino, Rachid Bary, 40 anni, sorpreso a bordo di una autovettura mentre trasportava oltre 1 kg di hashish. Gli agenti della Squadra Mobile di Vicenza e di Padova, che erano sulle sue tracce da tempo, l'hanno bloccato all'uscita del centro commerciale "Carrefour" di Thiene, dove l'uomo era solito arrivare a bordo della sua auto, una Fiat Multipla, dove presumibilmente si accordava con i suoi clienti. La notizia è stata resa nota oggi durante una conferenza stampa avvenuta in Questura.L'uomo era in procinto di risalire in auto quando è stato, che hanno subito proceduto con la. Nella vettura è stato rinvenuto lo stupefacente, suddiviso in panetti e 1.300 euro in contanti, ritenuto probabile provento dell'attività di spaccio. Bary, che aveva l'obbigo di firma a Chiuppano e di dimora a Vicenza, era di fatto senza dimora, anche se viveva a Carrè, in un appartamento fatiscente. Già noto alle forze dell'ordine, per alcuni precedenti legati per traffico di droga, in particolare hashish e cocaina, il marocchino è stato trasferito alla casa cincondariale San Pio X in attesa della convalida del fermo, a disposizione della autorità giudiziaria. Lo straniero è ritenuto tra i principali fornitori di droga nella zona di Campo Marzo a Vicenza e dell'Alto Vicentino.