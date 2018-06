Installata insegna di 16 metri sulla sommità del Teatro Comunale

di Luca Pozza

VICENZA - Era una lacuna da colmare e oggi finalmente si è portato a termine il compito. Il riferimento è per la, lunga 16 metri e alta 1 metro, installata nel pomeriggio sulla sommità del "(questa la scritta per esteso), visibile da viale Mazzini e anche da via Battaglion Framarin, dove esattamente un anno veniva tolta quella della Banca Popolare di Vicenza, in seguito al fallimento dell'istituto bancario.In realtà le insegne installate oggi sono due: la seconda - con la scritta "Ridotto" - è visibile dal lato di viale Mazzini e in uscita dalle mure cittadina e riguarda per l'appunto la sala del ridotto del Teatro comunale e potrà cambiare di colore in base alle stagioni. Costo dell'operazione circa 20 mila euro a cui ha contribuito quasi totalmente loche è uno dei partner della Fondazione Teatro di Vicenza.