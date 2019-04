Torna a casa da scuola e si getta dalla finestra: minorenne gravissima

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Gravissima una studentessa minorenne che ieri, tornata da scuola, si sarebbe gettata dalla finestra di casa. Il fatto intorno alle 15.30. La ragazza, come scrive il Giornale di VIcenza, è stata portata in ospedale in codice rosso. A chiamare i soccorsi i vicini che avevano sentito le urla della ragazza ma che non hanno assistito alla caduta dal primo piano di casa. Sul posto il 118 e la polizia.