Dai nuovi supermercati all'ecomostro sui binari del treno: “Stop al cemento”

di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - No a nuovi, no all'sui binari del treno. Da est a nord, i vicentini sonoper difendere il territorio dal cemento. Dai quartieri diX a quello di, il coro è unanime: «Stop a nuove costruzioni»., rispettivamente alle 15 e alle 20.45, sono in programma due iniziative di protesta. La prima, promossa dal comitato “Vicenza est più verde”, partirà dalla rotatoria fra i supermercati Lidl e Conad e attraverserà la zona per bloccare “la proliferazione dei supermercati”. Nel mirino anche il progetto di sviluppo nell', dove sono in arrivo un ristorante e un albergo. Senza contare, aggiunge il comitato, la minacciae l'con quasi 500 nuove case.Il secondo appuntamento vedrà il comitato “Anconetta futuro” riunirsi con esperti di Italia Nostra per illustrare il piano per. Al posto delsopra le sbarre - definito l'ecomostro - i cittadini propongono ilperché il problema, dicono, non sono le sbarre, ma il traffico.