Sulla "spiaggia dei vip" a bordo di un taxi abusivo: preso il pusher della Vicenza bene

VICENZA - Si è fatto accompagnare alla, quella delin localitàa Vicenza, pagando un. Ma qui è stato bloccato dai poliziotti della Squadra Volanti che l'hanno trovato in possesso di 6 grammi di hashish. Da un'ulteriore perquisizione nel veicolo sono emersi altri 100 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 335 euro in contanti (ritenuto frutto dell'attività di spaccio) e a quel punto per lui sono scattate le manette. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, davanti a numerosi bagnanti che affollavano la zona.A fine nei guai il, 24 anni, in Italia come richiedente asilo per motivi umanitari, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, arrestato con l'accusa di spaccio. Lo straniero, che da poco ha avuto un figlio con una vicentina e quindi per questo motivo non può essere espulso dal nostro Paese, ha chiesto un passaggio (poi pagato con 10 euro) ad un congolese di 54 anni che, a bordo della sua Renault Clio, ha accompagnato il gambiano nella spiaggia.Qui però il gambiano è stato fermato dagli agenti, nei confronti dei quali è apparso subito nervoso. A quel punto ha estratto lo stupefacente che occultava nelle tasche dei pantaloni, poi gli agenti hanno rinvenuto, nascosto sotto il sedile del passeggero, il maggior quantitativo di droga e i contanti. Questa mattina, in, Kinteh è stato processato per direttissima, dove ha patteggiato una condanna a sei mesi di reclusione e 100 euro di multa (pena sospesa). Il conducente del mezzo si è detto estraneo ai fatti, ma ora la sua posizione è al vaglio.