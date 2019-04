Manda una sms all'amica: in foto lui con un fucile puntato contro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Una pattuglia della polizia di Stato ieri pomeriggio 16 aprile ha salvato in extremis la vita a un aspirante suicida. A chiamare il 113 è stata una giovane donna subitoe una chiara intenzione di spararsi e chiudere con la propria vita. La donna chiamato a vuoto l’amico ha contattato il 113 fornendo generalità e indirizzo dell’uomo. Gli agenti giunti sul posto indicato hanno salvato il 47enne, subito dopo soccorso dai sanitari del Suem per il ricovero all’ospedale San Bortolo. Il fucile regolarmente detenuto dall'uomo è stato sequestrato.Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:Telefono Amico 199.284.284Telefono Azzurro 1.96.96Progetto InOltre 800.334.343De Leo Fund 800.168.768